Лавров считает, что перед выборами США будут вновь использовать «российскую карту»

СЕГОДНЯ 19:45 2019-12-05T19:51:39+03:00

Русофобию, по мнению главы МИД, в Америке используют в рамках межпартийной борьбы

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В США могут использовать истории о «российской угрозе» для продвижения своих политически интересов во время выборов – такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров. Напомним, во время прошлых президентских выборов США кандидаты на этот пост использовали разговоры о России как инструмент в своей политической борьбе. Тогда появлялись самые разнообразные слухи – от якобы вмешательства России в выборы до представления Трампа как кандидата, продвигаемого российской стороной.

Предвыборная кампания 2020 года в США сильно отличаться не будет, предположил Сергей Лавров.

- Будучи реалистами, понимаем, что с учетом приближения новых президентских выборов в Америке наши недоброжелатели могут вновь постараться использовать «российскую карту» и решать собственные проблемы за счет России, - приводит слова главы МИД информационное агентство "АСКАньюс".

Отношения России и США стали "заложником обострившихся противоречий в вашингтонском истеблишменте". В рамках борьбы между партиями некоторые политики США намеренно нагнетали русофобию.

- Можно сказать, даже сделали на нее ставку в решении своих корыстных задач, - сказал Лавров.

В ноябре 2019 года Трамп уверенно заявил о своей будущей победе на выборах в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU