ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами

СЕГОДНЯ 19:49 2019-12-05T19:52:31+03:00

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Большинство россиян считают волонтерскую деятельность примером для молодежи и хотят бы, чтобы их дети стали добровольными помощниками. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения. Результаты опроса ВЦИОМ опубликовал 5 декабря, в Международный день добровольцев.

- Практически абсолютное большинство (83%) россиян считают, что волонтерская деятельность является примером для молодежи. И 79% опрошенных хотели бы, чтобы их дети занимались волонтерской деятельностью, были волонтерами, - прокомментировал ТАСС результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

В Топ-5 качеств, которые россияне больше всего ценят в волонтерах, входят честность (ее упомянули 63% респондентов), доброта (отметили 53% опрошенных), трудолюбие (42%), справедливость (36%) и человечность (29%).

Участники опроса не скупились на теплые слова в адрес волонтеров. На просьбу оценить свое отношение к добровольцам, 47% респондентов заявили, что относятся к ним в целом положительно. 14% признались, что добровольцы вызывают у них уважение, 12% опрошенных назвали свое отношение к ним «одобрением», еще 6% отметили, что испытывают благодарность, а 8% сообщили, что считают волонтеров молодцами.

По словам Михаила Мамонова, большая часть россиян оценивает работу волонтеров с точки зрения их вклада в решение проблем и уважения, которым добровольцы пользуются в обществе.

- Каждый из указанных параметров был оценен россиянами в среднем на 3,9 и 4 балла соответственно из 5 возможных, - отметил глава ВЦИОМ.

Опрос также выявил отношение россиян к помощи государства: абсолютное большинство — 88% респондентов - считает, что власти должны поддерживать волонтеров и добровольческие движения.