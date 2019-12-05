В Совфеде считают «план Б» Киева по Донбассу будет не на пользу самой Украине

СЕГОДНЯ 20:05 2019-12-05T20:06:55+03:00

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В Совфеде прокомментировали украинский «план Б» по Донбассу. Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что если сторонам не удастся договориться в Париже на саммите, то власти страны могут отгородиться от Донбасса стеной. Это «заморозит конфликт», считает Ермак.

Такое решение проблемы будет не в пользу самой Украины, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, поскольку Донбасс- крупный промышленный регион.

- И вряд ли он будет жить в состоянии некоей изоляции. Скорее всего, если Украина предложит такой вариант, у Донбасса могут появиться другие мысли, как развиваться дальше,- сказал сенатор в разговоре с RT.

Изоляция может привести к полному отделению Донбасса от Украины. Джабаров выразил надежду, что Ермак высказал только свое мнение, а не позицию властей Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU