В Совфеде считают «план Б» Киева по Донбассу будет не на пользу самой Украине
В Совфеде прокомментировали украинский «план Б» по Донбассу. Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что если сторонам не удастся договориться в Париже на саммите, то власти страны могут отгородиться от Донбасса стеной. Это «заморозит конфликт», считает Ермак.
Такое решение проблемы будет не в пользу самой Украины, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, поскольку Донбасс- крупный промышленный регион.
- И вряд ли он будет жить в состоянии некоей изоляции. Скорее всего, если Украина предложит такой вариант, у Донбасса могут появиться другие мысли, как развиваться дальше,- сказал сенатор в разговоре с RT.
Изоляция может привести к полному отделению Донбасса от Украины. Джабаров выразил надежду, что Ермак высказал только свое мнение, а не позицию властей Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU