«Пелоси и демократам должно быть стыдно»: В Белом доме ждут справедливого суда над Трампом

СЕГОДНЯ 20:21 2019-12-05T20:23:49+03:00

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В Белом доме ждут справедливого суда над Дональдом Трампом. Об этом написала в твиттер официальный представитель администрации президента США Стефани Гришэм. Так она ответила на решение спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси начать подготовку официальных обвинений против Трампа в ходе импичмента.

Пелоси является представителем демократической парии в отличие от республиканца-Трампа.

Как сообщает CNN, журналисты в четверг 5 декабря открыто спросили ее, ненавидит ли она действующего прездента. Вопрос застал ее врасплох, поэтому она не сразу вспомнила о том, что действует в интересах Конституции США. Прежде она сказала, что никого не ненавидит. Источник издания сообщил, что Пелоси обиделась на корреспондента.

В ее слова не поверили другие республиканцы, считая, что импичмент инициирован демократами и проходит в их интересах.

- Пелоси и Демократам должно быть стыдно,- написала в твиттер Гришэм. - Трамп не сделал ничего, кроме того, что сделал экономику США процветающей, его политика привела к большему количеству рабочих мест и усилению вооруженных сил, и это лишь некоторые из его главных достижений.

Она призналась, что надеется – дело по импичменту будет рассматриваться справедливо.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США говорила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU