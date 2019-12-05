В МИД России выступили за возобновление авиасообщения с Грузией

СЕГОДНЯ 20:49 2019-12-05T20:52:15+03:00

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В России сообщили о заинтересованности в возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией. Самолеты в обе стороны перестали летать с июля 2019 года. На такие меры пошла российская сторона из-за акций протеста, проходящих в Тбилиси.

Антироссийские беспорядки начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов, занял кресло спикера парламента. Это было прописано в протоколе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Националисты использовали это как повод устроить народные волнения – они нагнетали людей, указывая на то, что российский депутат «не так сел». После выпадов в сторону России и россиян в МИД нашей страны приняли решение прекратить полеты в сторону Грузии.

- С российской стороны подтверждена заинтересованность в нормализации с Грузией, включая возможность восстановления авиасообщения между двумя странами. Важно, чтобы в Тбилиси проявили более ответственный подход к выстраиванию отношений с Россией,- приводит сообщение внешнеполитического ведомства России РИА Новости.

В четверг 5 декабря состоялась встреча замглавы МИД Андрея Руденко с председателем партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вмешиваться во внутреполитические дела других стран, в том числе Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU