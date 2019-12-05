2019-12-05T22:11:15+03:00
Политика

Трамп угрожает ограничить торговлю США со странами, которые мало платят в фонд НАТО

Ранее американский президент решил сам сократить вклад США в финансирование альянса
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президент США пригрозил коллегам торговыми ограничениямиПрезидент США пригрозил коллегам торговыми ограничениямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Трамп готов ввязаться в очередную «торговую войну» , но уже со странами НАТО. Посла саммита альянса, который проходил с 3 по 4 декабря в Лондоне, президент США сделал заявление для коллег по НАТО. Трамп призвал их увеличить свои взносы в фонд союза. Тем, кто вносит «недостаточный вклад» американский президент пригрозил торговыми мерами, сообщает Reuters.

Ранее в администрации президента США заявили о сокращении своей доли в финансировании НАТО. Деньги решили перенаправить на помощь Грузии и Украине. Недостающую долю взялись компенсировать власти Германии. Кроме того Дональд Трамп призывал коллег по НАТО увеличить взносы в военный бюджет организации на 2 процента. Правда, не все представители стран с радостью восприняли инициативы США. В Германии согласились на эти условия, но только с поэтапным увеличением финансирования своей доли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Единая Россия» сделает местные бюджеты народными
Россиянка признала себя виновной в отмывании денег в США
«Навешивают ярлык киберпреступника»: Посол России отреагировал на новые санкции США
Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС
В МИД России выступили за возобновление авиасообщения с Грузией
«Пелоси и демократам должно быть стыдно»: В Белом доме ждут справедливого суда над Трампом
Алексей Ягудин: "Катание Валиевой - настоящее искусство"
В Совфеде считают «план Б» Киева по Донбассу будет не на пользу самой Украине
ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами
Лавров считает, что перед выборами США будут вновь использовать «российскую карту»
Глава МВД выступил против возможного ненаказуемого снижения «порога превышения скорости»
Путин: Только Макрон ответил на предложение ввести мораторий на распространение ракет
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
США ввели санкции против семи российских компаний и 17 граждан России и Украины
В Индии режиссер призвал женщин «готовиться» к нападению насильников и не сопротивляться