Трамп угрожает ограничить торговлю США со странами, которые мало платят в фонд НАТО

СЕГОДНЯ 22:06 2019-12-05T22:11:15+03:00

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Трамп готов ввязаться в очередную «торговую войну» , но уже со странами НАТО. Посла саммита альянса, который проходил с 3 по 4 декабря в Лондоне, президент США сделал заявление для коллег по НАТО. Трамп призвал их увеличить свои взносы в фонд союза. Тем, кто вносит «недостаточный вклад» американский президент пригрозил торговыми мерами, сообщает Reuters.

Ранее в администрации президента США заявили о сокращении своей доли в финансировании НАТО. Деньги решили перенаправить на помощь Грузии и Украине. Недостающую долю взялись компенсировать власти Германии. Кроме того Дональд Трамп призывал коллег по НАТО увеличить взносы в военный бюджет организации на 2 процента. Правда, не все представители стран с радостью восприняли инициативы США. В Германии согласились на эти условия, но только с поэтапным увеличением финансирования своей доли.

ИСТОЧНИК KP.RU