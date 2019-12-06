Небензя пошутил об отсутствии "русской комнаты" в Белом доме

СЕГОДНЯ 00:29 2019-12-06T00:29:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Постпред России при ООН Василий Небензя пошутил, что в Белом доме отсутствует "русская комната" хотя есть "китайская". Политик констатировал этот факт во время ланча у президента США Дональда Трампа.

- Спасибо за прием и ваше фантастическое гостеприимство. Спасибо за экскурсию по Белому дому. Мы видели китайскую комнату, но не видели русской. Может быть, это совершенно секретно, и мы не нашли, - пошутил политик.

Американский лидер не оставил заявление Небензи без ответа.

- Мы позаботимся об этом, - пообещал Трамп.

Напомним, что президент США принимал представителей ряда стран при Всемирной организации. На ланч были приглашены представители государств постоянных и непостоянных членов СБ ООН. Встреча состоялась в связи с тем, что в декабре председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Соединенным Штатам.

ИСТОЧНИК KP.RU