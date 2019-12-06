Испанские врачи реанимировали британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов

СЕГОДНЯ 00:53 2019-12-06T00:53:34+03:00

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В Испании врачи впервые за всю историю страны "оживили" женщину, у которой произошла остановка сердца больше чем на шесть с половиной часов. Такие случаи считаются уникальными не только в стране, но и во всем мире.

По данным газеты Vanguardia, 34-летняя британка Одри Мэш со своим мужем совершала прогулку в горах каталонских Пиренеях, когда потеряла сознание из-за ухудшения погоды. Супруг начал прощупывать у нее пульс и не почувствовал его, также как и дыхания и вообще каких-либо признаков жизни. Он тут же вызвал спасателей, к моменту их приезда температура тела Мэш опустилась до 18 градусов по Цельсию. Женщину доставили в клинику.

- Быстрое охлаждение мозга, и его потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца, - рассказали в клинике.

В больнице британку удалось реанимировать спустя шесть с половиной часов после остановки сердца. Удивительно, но у нее даже не было признаков каких-либо неврологических осложнений. Только потеря чувствительности пальцев. Из-за этого ей пришлось сменить гардероб. Возникли трудности с застегиванием пуговиц на брюках.

ИСТОЧНИК KP.RU