Российский эксперт назвал ядерную сферу, в которой РФ опережает США

СЕГОДНЯ 04:48 2019-12-06T04:54:46+03:00

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Конструктор межконтинентальных ракет "Булава" и "Ярс" Юрий Соломонов назвал ядерную сферу у России, которая, по его словам, опережает США. Академик РАН сообщил, что речь идет о наземных ядерных силах.

Он объяснил, что причина превосходства РФ в этом плане - результат современных работ по модернизации вооружения, для которых использовались довольно серьезные интеллектуальные ресурсы. Немаловажный фактор заключается и в том, что Россия начала процесс модернизации наземных ядерных сил раньше, чем к этому приступили американцы.

- В США последняя модернизация проходила 10-15 лет назад. Их группировка очень старая, с 1960 года. У них в свое время были попытки создать подвижный грунтовый ракетный комплекс. Но у них это дело сопряжено с огромными финансовыми затратами. И они на это не идут, - цитирует Соломонова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что гордость российской "оборонки" - межконтинентальная баллистическая ракета PC-24 "Ярс". С точки зрения боевой эффективности она имеет более высокие характеристики чем похожие ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU