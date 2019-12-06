2019-12-06T05:11:51+03:00
Общество

Ученые рассказали, чем опасен недосып

Оказалось, что переизбыток сна тоже вреден для здоровья
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ученые рассказали, чем опасен недосыпУченые рассказали, чем опасен недосыпФото: Евгения ГУСЕВА
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Ученые Колорадского университета в Боулдере сообщили, почему, и чем опасен недосып и пересып. По их словам, в обоих случаях это ведет к проблемам с сердцем. Даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни и регулярно занимается спортом.

Как пишет MedicalXpress, эксперты занимались этим исследованием около семи лет. Они изучили режим сна, генетические данные и медицинские показатели 461 тысячи человек, у которых ранее не было сердечного приступа. Возраст исследуемых варьировался от 40 до 69 лет.

В итоге выяснилось, что те, кто спал меньше шести часов в сутки на 20% более подвержен инфаркту чем те, кто спал от шести до девяти часов. Те испытуемые, кто напротив спал больше девяти часов, еще сильнее подвержены сердечному приступу на 34%.

Более того, как уверяют ученые, недостаток сна может влиять на слизистую оболочку, на развитие воспалительных клеток в костном мозге. А вот слишком долгий сон способен спровоцировать воспаление в организме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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