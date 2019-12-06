2019-12-06T07:08:41+03:00
Происшествия

В Таиланде из-за пожара в отеле эвакуировали около 400 человек

Информация о пострадавших не поступала
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Таиланде из-за пожара в отеле эвакуировали около 400 человекВ Таиланде из-за пожара в отеле эвакуировали около 400 человекФото: ТАСС
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В курортном городе Таиланда Паттайе произошел пожар в отеле Holiday Inn. Возгорание началось в пятницу, 6 декабря ранним утром. В результате ЧП из гостиницы эвакуировали около 400 человек - сотрудников отеля и гостей. Как сообщает газетаThe Nation, по предварительным данным, информации о пострадавших не поступала.

Известно, что полиция получила сообщение о пожаре около 4:30 утра по местному времени. К отелю были отправлены бригады спасателей и пожарных. Они помогли людям эвакуироваться из здания. Среди постояльцев и гостей были иностранные туристы, дети, пожилые люди и инвалиды.

На тушение огня у пожарных ушло порядка 30 минут. По словам очевидец, они увидели дым на балконе одного из номеров, позже появилось и пламя. Из-за сильного ветра оно быстро распространилось по зданию. Причины пожара будут установлены в ближайшее время. Ущерб оценили примерно в 33 тысячи долларов. Информации о русских туристах, остановившихся в этом отеле, пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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