В США умер Виктор Шеймов - бежавший из СССР экс-майор КГБ
В Вирджинии в возрасте 73 лет умер Виктор Шеймов
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В Соединенных Штатах умер Виктор Шеймов - бывший майор Комитета государственной безопасности СССР из восьмого управления по вопросам связи и шифрования. В 1980 году американская Центральная разведывательная служба вывезла его в США.
Смерть настигла беглого агента там же - он скончался 18 октября в городе Вене штата Вирджиния. Согласно данным газеты The Washington Post, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью легких. Виктору Шеймову было 73 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU