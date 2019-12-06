2019-12-06T07:29:04+03:00
Общество

В США умер Виктор Шеймов - бежавший из СССР экс-майор КГБ

В Вирджинии в возрасте 73 лет умер Виктор Шеймов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Соединенных Штатах умер Виктор Шеймов - бывший майор Комитета государственной безопасности СССР из восьмого управления по вопросам связи и шифрования. В 1980 году американская Центральная разведывательная служба вывезла его в США.

Смерть настигла беглого агента там же - он скончался 18 октября в городе Вене штата Вирджиния. Согласно данным газеты The Washington Post, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью легких. Виктору Шеймову было 73 года.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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