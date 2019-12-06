Трамп и первая леди США зажгли огни на рождественской елке
Дональд и Меланья Трамп зажгли огни на рождественской ели перед Белым домом. Торжественная церемония состоялась вечером в четверг, 5 декабря.
Президент США поднялся на сцену вместе с первой леди и пожелал сотрудникам администрации, членам Конгресса и всему американскому народу счастливого Рождества, после чего начался отсчет.
В нужный момент Меланья Трамп нажала на специальную кнопку, и главное дерево страны за их спинами озарилось тысячами огней. Все это происходило под музыку инструментального ансамбля Корпуса морской пехоты.
Дональд Трамп зажег огни на рождественской ели у Белого дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU