Раймонд Паулс: "Наши люди не такие навязчивые, как в России"

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-06T09:46:59+03:00

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Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику "навязчивой". По словам музыканта, у него на родине люди выражают свою благодарность несколько иначе.

"Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с [певицей Аллой] Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво", — сказал Паулс.

При этом он не стал отрицать, что именно российское телевидение и любовь русского народа принесли ему популярность, которая теперь даже немного мешает. Но если ее совсем не будет, то заниматься концертной деятельностью станет сложно - слушатели просто к тебе не придут, добавил композитор. По его словам, народная любовь была особенно полезна в годы дефицита.

"Продавщица смотрит на тебя и вдруг достает откуда-то коробку с конфетами... или кусок какой-то колбасы. Я мог получить все в обмен на мои концертные билеты", — признался 83-летний Паулс в интервью изданию Apollo.

Сайт kp.ru писал, что этим летом музыканта уже спрашивали о том, как он относится к русским. Композитор на это напомнил, что его жена из России. Паулс также подчеркнул, что уважает нашу страну и народ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/635075" frameborder="0"></iframe> Поздравляем Раймонда Паулса!.12 января маэстро отечественной эстрады исполняется 82 года

ИСТОЧНИК KP.RU