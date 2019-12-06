2019-12-06T10:13:39+03:00
Происшествия

Полиция пресекла сбыт контрафактных автозапчастей и масел в Королеве

Задержаны два участника организованной группы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция подмосковского Королева задержала участников преступной группировки, которая сбывала через интернет контрафактные запчасти для автомобилей и поддельные моторные масла. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России.

По факту деятельности организованной группы возбуждено дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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