Полиция пресекла сбыт контрафактных автозапчастей и масел в Королеве
Задержаны два участника организованной группы
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Полиция подмосковского Королева задержала участников преступной группировки, которая сбывала через интернет контрафактные запчасти для автомобилей и поддельные моторные масла. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России.
По факту деятельности организованной группы возбуждено дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU