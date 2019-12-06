Стали известны самые популярные актеры 2019 года

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-06T10:18:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В сфере кино уже начали подводить итоги года – один из самых авторитетных сайтов о кино IMDb.com опубликовал список десяти самых популярных актеров. На первое место благодаря роли Капитана Марвел в одноименном фильме от Marvel Entertainment попала Бри Ларсон. Сразу за ней – молодая актриса Эрин Мориарти, чьим самым громким проектом года стал сериал «Пацаны». На третью строчку после резонансного финала «Игры Престолов» попала Эмилия Кларк, сыгравшая в саге Дейнерис Таргариен.

На четвертом месте – Наоми Скотт, известная российскому зрителю по киноадаптации диснеевсегого «Аладдина» и перезапуску «Ангелов Чарли». За ней – австралиец Дакре Монтгомери, сыгравший в сериале «Очень странные дела», а также Закари Ливай, известный по роли в кинокомиксе DC "Шазам!". На седьмом месте – возведенный в 2019 году в ранг интернет-небожителя Киану Ривз. Восьмое и девятое места в рейтинге заняли Роза Салазар («Алита: Боевой ангел») и звезда «Однажды в Голливуде» Марго Робби.

Хоакин Феникс – ведущий актер уже успевшего стать культовым «Джокера» Тодда Филлипса замыкает десятку IMDb.

1. Бри Ларсон

2. Эрин Мориарти

3. Эмилия Кларк

4. Наоми Скотт

5. Дакре Монтгомери

6. Закари Ливай

7. Киану Ривз

8. Роза Салазар

9. Марго Робби

10. Хоакин Феникс

Ранее kp.ru рассказывал о том, кто из актеров стал самым высокооплачиваемым в уходящем году.

Капитан Марвел специальный видеоролик.На экранах - весной 2019! (16+)

ИСТОЧНИК KP.RU