2019-12-06T10:23:41+03:00
Происшествия

Пропавшие у берегов Таиланда россияне найдены живыми

Туристы провели целые сутки в море на каяке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция Таиланда спасла четверых россиян, которые пропали без вести в среду, 4 декабря. Туристы - трое мужчин и женщина в возрасте 32-44 лет, взяла два каяка на острове Чанг и отправились в сторону Кхума, но так и не вернулись обратно.

Им удалось связаться со своими друзьями в России и попросить их прислать помощь. Полиция тут же начала поиски, но из-за сильного ветра и высоких волн сделать ничего не получилось. По счастливой случайности, двоих россиян обнаружили рыбаки. Они же и помогли им добраться до суши. Двое других туристов числились пропавшими до четверга.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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