Глава Якутии Айсен Николаев дал старт газификации села Чурапча: «Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-06T10:43:38+03:00

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В микрорайоне Куогалы села Чурапча теперь стало гораздо комфортнее: 5 декабря в квартирах местных жителей появился газ. Поздравить сельчан с этим событием в Чурапчинский улус приехали глава Якутии Айсен Николаев и зампред комитета Совета Федерации РФ Егор Борисов.

- Пусть с запуском газа в ваших домах всегда будет тепло и уютно, - пожелал местным жителям Айсен Николаев. - За последние годы реализуется программа по газификации Заречья, которую начал Егор Борисов. Сейчас газ дошел до Чурапчи. Из 12 запланированных участков вводится пятый участок. Вы, чурапчинцы, люди, устремленные вперед, я желаю вам еще более динамичного развития.

В микрорайоне Куогалы проживают 2,5 тысячи жителей. В этой части села расположены несколько детских садов, гимназия, колледж, лесхоз и другие объекты. Недавно в микрорайоне построили 4 каменных многоэтажки, куда по программе переселения из аварийного и ветхого жилья переехали около 200 семей.

По словам Егора Борисова, приятных поводов в Чурапче становится все больше. Зампред комитета Совета Федерации добавил, что Куогалы - его родной микрорайон.

- Такие замечательные события сегодня в республике происходят очень часто. Вводятся школы, сады, больницы, дороги, на днях введен мост через реку Марха, - отметил Егор Борисов. - Это всё является основным содержанием политики руководства нашей республики.

После церемонии запуска газа Айсен Николаев побывал в гостях у многодетной семьи Филипповых — жителей микрорайона Куогалы. Об этой встрече глава Якутии рассказал на своей странице в Инстаграме:

- Побывал в гостях у многодетной семьи Филипповых. Николай и Матрёна воспитывают четверых детей и проживают в Куогалы, - написал Айсен Николаев. - Может быть кто-то из детей этой замечательной семьи поступит учиться в институт физической культуры и спорта (вуз в Чурапчинском улусе отмечает в эти дни свое 20-летие - Ред.) и станет настоящим олимпийским чемпионом!