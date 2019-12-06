Посольство прокомментировало арест российского судна в Сингапуре

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-06T11:29:01+03:00

Корабль находится в порту Сингапура с февраля 2019 года Фото: REUTERS

Дипломаты находятся в тесном контакте с владельцем корабля и властями республики

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Посольство РФ в Сингапуре находится в тесном контакте с компанией-судовладельцем "Гудзон" и властями города-государства, которые арестовали российский корабль "Севастополь" за долги.

Связи были налажены с самого момента возникновения конфликтной ситуации в феврале 2019 года. Дипломаты оперативно оказали содействие обратившимся к ним морякам, насколько это было возможно в рамках полномочий. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на странице МИД РФ в ВК.

Сайт kp.ru писал, что на борту арестованного судна находятся 12 российских моряков. Долги обложенной американскими санкциями компании перед Сингапуром составляют около 61 млн рублей. Судовладелец не может позволить себе такую сумму. Велика вероятность, что корабль заберут в счет погашения задолженности за стоянку.

"Судовладелец в настоящий момент обязан согласовывать любые действия в отношении судна с представителями сингапурской службы судебных исполнителей через назначенного судом нового агента", - уточнили в министерстве иностранных дел России.

Судебное заседание по "Севастополю" назначено на 17 декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748129" frameborder="0"></iframe> В Сингапуре арестовали российское судно «Севастополь».На его борту находятся 12 россиян

ИСТОЧНИК KP.RU