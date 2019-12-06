2019-12-06T11:29:01+03:00
Происшествия

Посольство прокомментировало арест российского судна в Сингапуре

Дипломаты находятся в тесном контакте с владельцем корабля и властями республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Корабль находится в порту Сингапура с февраля 2019 годаКорабль находится в порту Сингапура с февраля 2019 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посольство РФ в Сингапуре находится в тесном контакте с компанией-судовладельцем "Гудзон" и властями города-государства, которые арестовали российский корабль "Севастополь" за долги.

Связи были налажены с самого момента возникновения конфликтной ситуации в феврале 2019 года. Дипломаты оперативно оказали содействие обратившимся к ним морякам, насколько это было возможно в рамках полномочий. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на странице МИД РФ в ВК.

Сайт kp.ru писал, что на борту арестованного судна находятся 12 российских моряков. Долги обложенной американскими санкциями компании перед Сингапуром составляют около 61 млн рублей. Судовладелец не может позволить себе такую сумму. Велика вероятность, что корабль заберут в счет погашения задолженности за стоянку.

"Судовладелец в настоящий момент обязан согласовывать любые действия в отношении судна с представителями сингапурской службы судебных исполнителей через назначенного судом нового агента", - уточнили в министерстве иностранных дел России.

Судебное заседание по "Севастополю" назначено на 17 декабря.

В Сингапуре арестовали российское судно «Севастополь».На его борту находятся 12 россиян

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
Следственный комитет показал шикарные дома экс-главы Щелковского района
Китай ввел ограничения для американских дипломатов
Синоптики называют бредом прогнозы о тридцатиградусных морозах в Новый год
Байден обругал избирателя за слова о "теплом местечке" на Украине
ВЦИОМ: россияне считают врачей и спасателей героями нашего времени
Суд приговорил Егора Жукова к трем годам условного срока
Глава Якутии Айсен Николаев дал старт газификации села Чурапча: «Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно»
Пропавшие у берегов Таиланда россияне найдены живыми
Стали известны самые популярные актеры 2019 года
Полиция пресекла сбыт контрафактных автозапчастей и масел в Королеве
СК подтвердил возбуждение дела в отношении экс-главы Щелковского района
В России предлагают верифицировать комментаторов в СМИ через госуслуги
ВОЗ: в мире растёт смертность от кори
Раймонд Паулс: "Наши люди не такие навязчивые, как в России"
Суд Канады отказал экс-пособнику нацистов в восстановлении гражданства
Трамп и первая леди США зажгли огни на рождественской елке
Миллионы россиян ответили на звонки подставных банковских сотрудников
Совфед хочет создать общую для всей России систему зарплат учителей