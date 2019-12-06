Синоптики называют бредом прогнозы о тридцатиградусных морозах в Новый год

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-06T11:23:20+03:00

Температура в течение зимы будет на пять градусов выше нормы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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О прогнозах на предстоящие новогодние праздники в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик назвал бредом предположения о тридцатиградусных морозах в конце месяца, уточнив, что настолько задолго строить прогноз о температуре в конкретный день невозможно.

- Минимум до середины декабря, а может, даже две декады декабря погодные условия будут определяться тепловой пушкой Атлантики. То есть сформируется такой западно-восточный перенос воздушных масс, который и будет поставлять к нам хорошо прогретый и очень влажный воздух с Гольфстрима, - сказал Тишковец.

Он также отметил, что температура в декабре будет на 5 градусов выше нормы, останутся моросящие осадки, туманы и локальные ледяные дожди. Слякотная погода останется до 15-20 декабря.

О погоде в начале будущего года Тишковец сказал, что грядущий переход в отрицательные температуры пройдёт мягко, а весь сезон можно охарактеризовать как "еврозима".

- Где-то примерно -5-10 ночью, -2-7 в дневные часы. <...> есть шанс, что в последней декаде так или иначе начнет формироваться устойчивый снежный покров. Я думаю, что скромно и с дефицитом. И не будет дотягивать до нормы. Где-то 10-15 сантиметров к концу месяца мы получим, - обещает синоптик.

Распространение прогнозов о 30-40 градусах мороза к Новому году Евгений Тишковец назвал фейк-ньюс, объяснив это тем, что их источником стали "роботы-раскодировщики моделей разных национальных метеоцентров" без калибровки инженеров-синоптиков.

На вопрос о том, бывали ли в Москве когда-нибудь в декабре морозы, подобные обещанным ранее, синоптик ответил: "Битва под Москвой в 1941 году – это как раз наш генерал Мороз. В декабре сорокаградусных морозов в истории инструментальных метеонаблюдений в Москве никогда не наблюдалось. Самая низкая температура была -38,8 градуса в 1892 году. А в зимний период в 1941 году была битва за Москву, там столбики термометров местами опускали и до -40-41. Но это из ряда вон выходящее, не укладывается ни в климатические рамки, ни в данные моделирования долгосрочных сценариев погоды."

Ранее сайт kp.ru публиковал прогноз погоды на 6 декабря и на всю текущую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU