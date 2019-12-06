Следователи просят арестовать москвичку, избившую двухлетнюю дочь

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-06T12:31:17+03:00

Будет решаться о вопрос о лишении женщины родительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Москве задержали 29-летнюю женщину, которая подозревается в избиении своей двухлетней дочери. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, и требует арестовать женщину. Об этом сообщила представитель Главного СУ СК по столице Юлия Иванова.

Согласно ее данным, избиение произошло во вторник, 3 декабря, в одной из квартир на северо-западе Москвы. Женщина специально и по нескольку раз сталкивала девочку со стула, из-за чего она получила множественные телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму.

Москвичку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

"Следователи направили материалы в компетентные органы для рассмотрения вопроса о лишении либо ограничении родительских прав женщины", - сообщается на сайте СК.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее из московской коррекционной школы уволили учительницу начальных классов, которая избивала детей. Чтобы вывести Екатерину Тураносову на чистую воду, родители учеников наняли частного детектива.

ИСТОЧНИК KP.RU