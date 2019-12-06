Федерация легкоатлетов направила в Минспорт "дорожную карту" по борьбе с допингом

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-06T13:00:32+03:00

Вариант документа разрабатывался меньше, чем за неделю и призван помочь устранить предыдущие ошибки в контроле над чистотой спортсменов

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) передала в Министерство спорта свой вариант "дорожной карты", направленной на борьбу с нарушениями антидопинговых правил. Об этом федерация заявила на своем сайте.

Отмечается, что эта карта была разработана по указаниям специальной Комиссии по госаккредитации РФ общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации. Также по рекомендации Комиссии у федерации легкоатлетов был назначен антидопинговый координатор - им стал член исполкома комитета национальных и неолимпийских видов спорта Роберт Попов.

- На разработку «Дорожной карты» у нас было меньше недели, за это время мы проанализировали сделанное федерацией, учли ошибки, проработали конструктивные предложения коллег и специалистов, звучавшие ранее, начали коммуникацию с World Athletics, провели рабочие встречи с главой РУСАДА Юрием Ганусом. Первоочередные шаги по выходу из допингового кризиса в карте отражены, - рассказал первый вице-президент, осуществляющий обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

Ранее kp.ru рассказывал о том, с какими проблемами могут столкнуться российские спортсмены в связи с новым витком допингового скандала.

ИСТОЧНИК KP.RU