В Кремле прокомментировали вынесенный Егору Жукову приговор
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в курсе вынесенного Егору Жукову приговора, однако комментировать ситуацию в Кремле не намерены.
"Мы не сторонники на что-то закрывать глаза, но и не склонны что-то преувеличивать. Решение суда комментировать не могу и не буду", - сказал представитель администрации главы государства журналистам.
Напомним, что Егора Жукова задержали в начале августа 2019 года по подозрению в организации массовых беспорядков в Москве, однако вскоре обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. В сентябре его перевели под домашний арест.
Сайт kp.ru писал, что Кунцевский суд счет вину молодого человека доказанной и приговорил его к трем годам условного заключения. Прокурор просил гораздо более серьезное наказание - четыре года колонии общего режима.
Егора Жукова приговорили к трём годам лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU