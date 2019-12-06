2019-12-06T13:38:09+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали вынесенный Егору Жукову приговор

Видеоблогера признали виновным в призывах к экстремистской деятельности и осудили на три года условно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Егор Жуков. Фото: скрин с ролика на Youtube-канале блогераЕгор Жуков. Фото: скрин с ролика на Youtube-канале блогера
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в курсе вынесенного Егору Жукову приговора, однако комментировать ситуацию в Кремле не намерены.

"Мы не сторонники на что-то закрывать глаза, но и не склонны что-то преувеличивать. Решение суда комментировать не могу и не буду", - сказал представитель администрации главы государства журналистам.

Напомним, что Егора Жукова задержали в начале августа 2019 года по подозрению в организации массовых беспорядков в Москве, однако вскоре обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. В сентябре его перевели под домашний арест.

Сайт kp.ru писал, что Кунцевский суд счет вину молодого человека доказанной и приговорил его к трем годам условного заключения. Прокурор просил гораздо более серьезное наказание - четыре года колонии общего режима.

Егора Жукова приговорили к трём годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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