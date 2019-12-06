В Госдуме прокомментировали идею создать общую систему зарплат для учителей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-06T13:31:11+03:00

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Введение единой системы расчета зарплаты для учителей по всей стране необходимо, чтобы устранить несправедливость. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

«В регионах абсолютно по-разному происходят зачисления. В связи с этим абсолютно разные зарплаты, на это постоянно жалуются сотрудники в сфере образования. Нужно обратиться от комитетов двух палат, чтобы это преодолеть, потому что мы видим запрос: наши замечательные учителя чувствуют эту несправедливость», — цитирует Чернышова RT.

Парламентарий добавил, что к этому вопросу необходимо отнестись внимательнее и разработать единую систему поощрений.

Напомним, ранее комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил о необходимости выровнять зарплаты учителей по всей стране. Чтобы выплаты были справедливыми, необходимо высчитывать их по единой, общей для всех регионов системе. Нововведение будет рассмотрено в рамках проекта «Образование, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU