В Госдуме прокомментировали идею создать общую систему зарплат для учителей
Введение единой системы расчета зарплаты для учителей по всей стране необходимо, чтобы устранить несправедливость. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
«В регионах абсолютно по-разному происходят зачисления. В связи с этим абсолютно разные зарплаты, на это постоянно жалуются сотрудники в сфере образования. Нужно обратиться от комитетов двух палат, чтобы это преодолеть, потому что мы видим запрос: наши замечательные учителя чувствуют эту несправедливость», — цитирует Чернышова RT.
Парламентарий добавил, что к этому вопросу необходимо отнестись внимательнее и разработать единую систему поощрений.
Напомним, ранее комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил о необходимости выровнять зарплаты учителей по всей стране. Чтобы выплаты были справедливыми, необходимо высчитывать их по единой, общей для всех регионов системе. Нововведение будет рассмотрено в рамках проекта «Образование, передает газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU