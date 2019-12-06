Храм Христа Спасителя и два суда получили угрозы о взрыве

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-06T14:59:56+03:00

За прошедшую неделю в Москве сообщения о минировании получили более 400 объектов

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Информация о минировании в течение 6 декабря поступила в восемь столичных судов, храме Христа Спасителя и башню "Федерация", входящую в комплекс "Москва-сити", а также Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН.

После волны угроз, присланных на почту шести районных судов, дополнительно сообщения о минировании получили Головинский и Коптевский суды. Такие же сообщения поступили в торговые центры "Кунцево Плаза", "Гагаринский" и "Мега Белая Дача", сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По всем адресам ведут проверку специалисты и кинологи с собаками.

Часть судов после проверки уже вернулись к работе в штатном режиме.

За неделю сообщения о минировании получили 400 объектов в Москве. После них в общей сложности было эвакуировано около 60 тысяч человек. Все угрозы оказывались ложными.

3 декабря анонимные угрозы минирования получили Музей истории МГУ, храм Христа Спасителя и 9 районных судов. Адресанты требовали перевести им биткоины. 5 декабря о минировании сообщили 13 судам, торговому центру и школе. Сегодня, 6 декабря, стало известно об анонимных сообщениях с угрозами в семь залов суда.

Угрожавшие направляют свои сообщения из-за границы, предположительно, из Украины, заявили ТАСС источники в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU