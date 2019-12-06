2019-12-06T16:30:04+03:00
Политика

«Бессмысленное словоблудие»: в ДНР раскритиковали идею о «муниципальной страже»

Глава самопровозглашённой республики заявил, что Зеленский хочет подменить суть минских соглашений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Денис ПушилинДенис ПушилинФото: Дмитрий СТЕШИН
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Идея президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса «муниципальную стражу» является попыткой подмены сути минских соглашений. Такое заявление сделал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Предложения Зеленского - лишь очередная попытка подмены сути минских соглашений. Киев все не оставит безуспешных попыток переписать комплекс мер на свой лад», - сказал лидер ДНР.

Пушилин отметил, что ДНР справляется с обеспечением порядка на своей территории, где «полноценно работают правоохранительные органы», соблюдаются права и свободы человека.

Он подчеркнул, что республика не нуждается «в указаниях человека, по попустительству которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей», а также «царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в СМИ появилась информация о том, что на «нормандском саммите», 9 декабря, глава незалежной намерен предложить создать «муниципальной стражи» для контроля ситуацию в Донбассе. Издание утверждает, что по задумке украинского лидера в структуру должны входить представители национальной гвардейцев, а также «не стрелявшие, не убивавшие» представители ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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