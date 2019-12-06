Японский фигурист сильно ударился о лед, пытаясь исполнить четверной аксель
Японский фигурист Юдзуру Ханю попытался исполнить четверной аксель на тренировке перед финал Гран-При. Однако попытка исполнить сложнейший элемент закончилась неудачей, и Ханю сильно ударился о лед.
Надо сказать, что элемент и правда очень сложный, и исполнить его под силу далеко не каждому. Четверной аксель считается самым дорогим прыжком в фигурном катании.На данный момент еще никто из фигуристов не смог исполнить его без ошибок на официальных соревнованиях. Видео опубликовал у себя в Twitter канадский комментатор Тед Бартон.
До Ханю этот прыжок пытался выполнить россиянин Артур Дмитриев на этапе Гран-при в Москве в 2018 году. Однако и его попытка завершилась падением.
Напомним, на данный момент в Турине проходит финал Гран-при. После короткой программы Юдзуру Ханю идет вторым. На первом месте американец Натан Чен, а тройку лидеров замыкает француз Кевин Эймоз. Российские спортсмены Дмитрий Алиев и Александр Самарин пока остановились в шаге от пьедестала, и занимает четвертое и пятое места соответственно. Но впереди еще произвольная программа.
Японский фигурист Ханю упал, пытаясь исполнить четверной аксель.
ИСТОЧНИК KP.RU