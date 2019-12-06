Японский фигурист сильно ударился о лед, пытаясь исполнить четверной аксель

СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-06T16:35:32+03:00

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Японский фигурист Юдзуру Ханю попытался исполнить четверной аксель на тренировке перед финал Гран-При. Однако попытка исполнить сложнейший элемент закончилась неудачей, и Ханю сильно ударился о лед.

Надо сказать, что элемент и правда очень сложный, и исполнить его под силу далеко не каждому. Четверной аксель считается самым дорогим прыжком в фигурном катании.На данный момент еще никто из фигуристов не смог исполнить его без ошибок на официальных соревнованиях. Видео опубликовал у себя в Twitter канадский комментатор Тед Бартон.

До Ханю этот прыжок пытался выполнить россиянин Артур Дмитриев на этапе Гран-при в Москве в 2018 году. Однако и его попытка завершилась падением.

Напомним, на данный момент в Турине проходит финал Гран-при. После короткой программы Юдзуру Ханю идет вторым. На первом месте американец Натан Чен, а тройку лидеров замыкает француз Кевин Эймоз. Российские спортсмены Дмитрий Алиев и Александр Самарин пока остановились в шаге от пьедестала, и занимает четвертое и пятое места соответственно. Но впереди еще произвольная программа.

Японский фигурист Ханю упал, пытаясь исполнить четверной аксель.

ИСТОЧНИК KP.RU