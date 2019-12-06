2019-12-06T16:56:56+03:00
Происшествия

После вылета Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку во Внуково

У самолета сработал датчик неисправности двигателя
Елена ГИЛЬМАНОВА
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После вылета Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку во ВнуковоПосле вылета Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку во ВнуковоФото: Иван ВИСЛОВ
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Самолет Sukhoi Superjet 100 «Газпром-авиа», направлявшийся в Надым, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета - московском Внуково. Причиной посадки воздушного судна стала техническая проблема с одним из двигателей.

«После взлета в Надым воздушное судно вернулось на аэродром вылета после срабатывания датчика неисправности двигателя», - передают РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы.

Представитель экстренных служб сообщил, что на борту лайнера находились 43 человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября в Колумбии экстренно приземлился искрящийся пассажирский самолет Boeing 737-400. Лайнер заискрился после того, как во время приземления у него сломалась правая стойка шасси. На борту судна находились 88 человек, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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