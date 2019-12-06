Эксперт: Россия приложила максимум усилий, чтобы доказать WADA непричастность к махинациям

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-06T17:20:41+03:00

Эксперты уверены, что Россия приложила максимум усилий, чтобы доказать свою непричастность к махинациям в антидопинговой лаборатории Фото: EAST NEWS

Ректор Московского государственного юридического университета отметил, что были соблюдены все условия

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Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев оценил действия России, которые могли доказать непричастность страны к махинациям в московской антидопинговой лаборатории.

Эксперт отметил, что были соблюдены все условия, поставленные WADA (Всемирноe антидопинговоe агентство).

- Мы следовали дорожной карте, разработанной исполкомом WADA. Передали базу LIMS, raw-файлы, биологические пробы, на которые нам указали, - отмечает Блажеев.

Помимо этого, не раз подчеркивалось, что страна готова к сотрудничеству, но эти предложения отвергались.

9 декабря состоится заседание исполкома WADA и многие специалисты возлагают надежду, что позиция российской стороны будет услышана.

- Если оно будет не в нашу пользу, думаю, РУСАДА не согласится. Тогда WADA будет вынуждено идти в Спортивный арбитражный суд…. Мы все очень переживаем, потому что история вновь повторяется перед Олимпиадой, что само по себе очень странно. Спортсмены могут оказаться без флага, а это удар для ребят, - комментирует ректор RT.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 9 декабря собирается отстранить Россию от всех международных соревнований на 4 года. «Решение ВАДА будет обязательно к исполнению со стороны МОК», – уныло заявил президент МОК Томас Бах на специальной пресс-конференции. «Нам остается только ждать. Надеюсь, что WADA все четко прояснит, на какие соревнования будет распространяться их решение и по каким причинам», - добавил он.

Сайт kp.ru разбирался, как ВАДА подмяло под себя весь мировой спорт. Это произошло всего за два десятилетия.

ИСТОЧНИК KP.RU