2019-12-06T18:58:14+03:00
Политика

В МЧС наградили победителей фестиваля "Созвездие мужества"

Награды вручал глава ведомства Евгений Зиничев
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В МЧС наградили победителей фестиваля "Созвездие мужества"В МЧС наградили победителей фестиваля "Созвездие мужества"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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6 декабря в Академии МЧС состоялась торжественная церемония награждения победителей 11-го Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества".

Конкурсы профессионального мастерства проводились среди сотрудников МЧС в течение всего года. Участие в них приняли тысячи служащих, а также подразделения ведомства.

Победители конкурса "Созвездие мужества" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победители конкурса "Созвездие мужества"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открывал мероприятие и вручал награды глава МЧС России Евгений Зиничев. Он объявил победителей в 15 номинациях и 11 лучших подразделений ведомства. Министр отдельно поблагодарил всех сотрудников МЧС - спасателей, водолазов летчиков, врачей, психологов за их работу.

- Благодаря решительности и самоотверженности, высокому профессионализму наши сотрудники спасли более 200 тыс. человеческих жизней. Это и есть самый высокий результат работы для всего ведомства, - заключил Зиничев, отметив, что этот год был по-настоящему трудным. Постоянные аварии, пожары, наводнения требовали от сотрудников незамедлительной реакции.

Конкурс "Созвездие мужества" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкурс "Созвездие мужества"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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