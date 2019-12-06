2019-12-06T18:56:08+03:00
Спорт

Ягудин: "Произвольная программа Валиевой была исполнена на одном дыхании"

Выступление фигуристки группы Этери Тутберидзе высоко оценили эксперты
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Камила Валиева в Турине не прыгала четверные прыжки.Камила Валиева в Турине не прыгала четверные прыжки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Российская фигуристка Камила Валиева, которая была одной из фавориток финала Гран-При среди юниоров 2019 года, прекрасно откатала свою произвольную программу в Турине. Она не включила в свой прокат четверные прыжки. Но чистый прокат позволил Валиевой заработать неплохую сумму за два выступления в финале юниорской серии Гран-При.

- На одном дыхании исполнена произвольная программа. Можно выдыхать и аплодировать Валиевой. Она травмировалась по ходу сезона, залечила травму. Всего три недели назад она вышла на лед и у нее не запланированы были четверные прыжки. Верное было решение - впереди не только сезон, а вся спортивная жизнь. У нее все только начинается, с высоких нот. Она гармонична во всех своих движениях. Аккуратно начала свою произвольную программу и все сильнее и сильнее. Что сказать? Наши аплодисменты и низкий поклон Камиле! - заявил в прямом эфире "Первого канала" известный в прошлом фигурист, а ныне эксперт Алексей Ягудин.

Даже не имея четверного прыжка в своем распоряжении, Валиева получила от судей высокие 138,45 балла и суммарно за два проката у нее - 207,47 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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