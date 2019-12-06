«США не продали»: Турция объяснила покупку российских С-400

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-06T19:18:15+03:00

В МИД республики подчеркнули, что это решение не было политическим

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Анкара нуждалась в системе противовоздушной обороны и пришлось обратиться к Москве для покупки С-400. Так министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил приобретение республикой российских комплексов.

«Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим», - сказал глава турецкого МИД на международной конференции «Средиземноморские диалоги».

Чавушоглу подчеркнул, что приобретение российских комплексов было «не политическим вопросом или политическим выбором»

Как сообщал сайт kp.ru, Соединённые Штаты рассматривают возможность введения ограничений в отношении Турции из-за приобретения С-400. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже ни раз заявлял, что Анкара не откажется от покупок российских ЗРС, даже в пользу американских комплексов Patriot.

ИСТОЧНИК KP.RU