2019-12-06T19:18:15+03:00
В мире

«США не продали»: Турция объяснила покупку российских С-400

В МИД республики подчеркнули, что это решение не было политическим
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турция объясняла покупку российских С-400Турция объясняла покупку российских С-400Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анкара нуждалась в системе противовоздушной обороны и пришлось обратиться к Москве для покупки С-400. Так министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил приобретение республикой российских комплексов.

«Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим», - сказал глава турецкого МИД на международной конференции «Средиземноморские диалоги».

Чавушоглу подчеркнул, что приобретение российских комплексов было «не политическим вопросом или политическим выбором»

Как сообщал сайт kp.ru, Соединённые Штаты рассматривают возможность введения ограничений в отношении Турции из-за приобретения С-400. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже ни раз заявлял, что Анкара не откажется от покупок российских ЗРС, даже в пользу американских комплексов Patriot.

ИСТОЧНИК KP.RU

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