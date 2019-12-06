2019-12-06T19:42:37+03:00
Политика

Эксперты Совета Европы посоветовала Киеву отложить закон о языке

Венецианская комиссия порекомендовала пересмотреть документ «в консультации со всеми заинтересованными сторонами»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперты Совета Европы посоветовала Киеву отложить вступление в силу закона о языкеЭксперты Совета Европы посоветовала Киеву отложить вступление в силу закона о языкеФото: REUTERS
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Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рекомендовала Киеву отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки законе национальных меньшинствах.

«Эксперты Совета Европы призывают Украину без промедления подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до этого времени выполнения статей закона о языке, который уже принят», - говорится в коммюнике комиссии.

Совет Европы также предлагает украинским властям пересмотреть закон о языке и о нацменьшинствах «в консультации со всеми заинтересованными сторонами».

Эксперты отметили, что необходимо «добиться соответствующего баланса в языковой политике» и «содействовать использованию украинского языка в качестве государственного», но при этом учитывать «особое места русского языка» в незалежной.

Напомним, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о планах Будапешта блокировать вступление Украины в НАТО из-за закона об образовании для языковых меньшинств. Незадолго до этого спикер российского парламента Вячеслав Володин сообщил об обращении венгерского парламента к России с предложением объединить усилия для защиты прав языковых меньшинств на территории незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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