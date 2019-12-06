«Мы не добились ничего»: Тунберг не видит реальных результатов экоактивизма

СЕГОДНЯ 21:58 2019-12-06T21:58:13+03:00

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Экоактивизм не привел к реальным результатам. Такой вывод сделала шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг.

«Единственное, чего мы хотим, - реальных действий. Реальных действий не было и нет», - заявила школьница.

Тунберг отметила, что при помощи школьных забастовок активисты «достигли многого», но, «если посмотреть с определенной точки зрения (…) не добились ничего».

Среди результатов мирных демонстраций школьников Грета назвала рост популярности идей экоактивизма и внимание общественности. Однако она отметила отсутствие конкретных действий. Для примера активистка привела объем выбросов углекислого газа, который, по ее словам, не уменьшается, а, наоборот, увеличивается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, 5 декабря, Грета получила альтернативную Нобелевскую премию «За целесообразное жизнеобеспечение». Но на церемонию вручения награды она не приехала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU