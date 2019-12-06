В МИД РФ назвали новые американские санкции пропагандистской атакой против России

СЕГОДНЯ 22:45 2019-12-06T22:45:54+03:00

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что очередной «выпад» Вашингтона без ответа не останется

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Целью новых американских санкций является очередная пропагандистская атака против России, а не борьба с преступностью. Об этом говорится на сайте Министерство иностранных дел России.

«Россию постоянно обвиняют в неких кибервзломах (…) Но предъявить настоящим экспертам доказательства этого не хотят. Получается, что цель инициаторов санкций - вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В российском МИД отметили, что в случае наличия реальных улик Вашингтон обратился бы к российским компетентным органам для проверки информации.

В министерстве также обратили внимание на то, что «Россию постоянно через СМИ обвиняют в неких "кибервзломах"» и напомнили инцидент с президентскими выборами в США.

«Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа», - говорится в заключении сообщения.

Напомним, в минувший четверг, 5 декабря, американский Минфин ввел санкции против шести российских компаний, а позже сообщил о введении ограничительных мер в отношении 17 человек, включая 11 российских граждан, которых обвиняют в кибератаках.

ИСТОЧНИК KP.RU