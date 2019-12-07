2019-12-07T02:23:57+03:00
Дом. Семья

"Ну, привет": пользователей соцсетей покорил говорящий кот Гамбино

За несколько дней видео с "болтливым" животным набрало больше миллиона просмотров [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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"Ну, привет": пользователей соцсетей покорил говорящий кот Гамбино"Ну, привет": пользователей соцсетей покорил говорящий кот ГамбиноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В сети набирает популярность видео, на котором рыжий кот по кличке Гамбино, убегает от хозяина и прячется за холодильником. Однако покорил юзеров отнюдь не побег пушистого. Когда человек догоняет его с камерой, кот по-английски говорит "Ну, привет!", а затем начинает вылизываться. Пользователи соцсетей сравнили "кошачий" акцент с сильным южным произношением.

Хозяин Гамбино выложил 16-секундное видео в Instagram, где ролик посмотрели больше 600 тысяч раз. Однако, как сообщает Fox News, в общей сложности видео собрало порядка 1,5 миллиона просмотров на различных платформах.

Гамбино не всегда был домашним котом. Его приютили в октябре 2014 года. С тех пор он и живет в доме с еще одним котом по прозвищу Том. Однако тот пока не выучил "человеческий язык".

Сайт kp.ru писал ранее про другого милого кота. Его пользователи социальных сетей прозвали "мотыльком". Животное, вцепившись когтями в висящую на потолке люстру, расслабленно болтается на ней в течение тридцати секунд, не демонстрируя никаких признаков дискомфорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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