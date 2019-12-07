2019-12-07T07:41:44+03:00
Политика

Суд приостановил передачу Конгрессу документов о сделках Трампа

Данные о финансах президента США и его семьи должны были передать банки Deutsche Bank и Capital One
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Верховный суд США приостановил передачу Палате представителей Конгресса финансовой документации американского президента Дональда Трампа и членов его семьи. Соответствующее решение апелляционного суда второго округа, вынесенное в отношении немецкого банка Deutsche Bank и Capital One 3 декабря, было отложено.

Запрет действует до 13 декабря.

"Ответ должен быть составлен до или к 11 декабря", - передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Комитеты Палаты представителей по разведке и финансовым услугам еще в апреле этого года выдали банкам повестки, предписывающие предоставить документацию о президенте США в рамках расследования предполагаемого вмешательства в выборы. В качестве аргумента приводился тот факт, что дело имеет общественную значимость.

Причем демократы еще несколько лет назад пытались заполучить данные о финансовом состоянии Трампа, но тогда у них это не получилось, передает сайт kp.ru.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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