Трамп заявил, что уже много лет не пользуется личным телефоном

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-07T08:26:55+03:00

Президент США осуществляет звонки лишь через те средства связи, которые ему разрешает правительство

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уже много лет не использует личный мобильный телефон, и обвинил американский телеканал CNN во лжи, поскольку он уверяет в обратном.

Согласно данным журналистов, глава Белого дома регулярно нарушает предостережения служб безопасности и осуществляет звонки со смартфонов, которые не были одобрены властями.

"Это абсолютно лживая информация. У меня уже много лет нет личного мобильного телефона. Использую только разрешенные и выданные правительством телефоны", - написал Трамп у себя в микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что ранее издание Politico также обвинило американского президента в игнорировании протоколов. Журналисты уверяют, что глава Белого дома часто разговаривает с друзьями по незащищенной сети, а это может привести к утечке важной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU