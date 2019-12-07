Трамп заявил, что уже много лет не пользуется личным телефоном
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уже много лет не использует личный мобильный телефон, и обвинил американский телеканал CNN во лжи, поскольку он уверяет в обратном.
Согласно данным журналистов, глава Белого дома регулярно нарушает предостережения служб безопасности и осуществляет звонки со смартфонов, которые не были одобрены властями.
"Это абсолютно лживая информация. У меня уже много лет нет личного мобильного телефона. Использую только разрешенные и выданные правительством телефоны", - написал Трамп у себя в микроблоге в Twitter.
Сайт kp.ru писал, что ранее издание Politico также обвинило американского президента в игнорировании протоколов. Журналисты уверяют, что глава Белого дома часто разговаривает с друзьями по незащищенной сети, а это может привести к утечке важной информации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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