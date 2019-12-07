2019-12-07T08:26:55+03:00
Политика

Трамп заявил, что уже много лет не пользуется личным телефоном

Президент США осуществляет звонки лишь через те средства связи, которые ему разрешает правительство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Американский президент Дональд ТрампАмериканский президент Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уже много лет не использует личный мобильный телефон, и обвинил американский телеканал CNN во лжи, поскольку он уверяет в обратном.

Согласно данным журналистов, глава Белого дома регулярно нарушает предостережения служб безопасности и осуществляет звонки со смартфонов, которые не были одобрены властями.

"Это абсолютно лживая информация. У меня уже много лет нет личного мобильного телефона. Использую только разрешенные и выданные правительством телефоны", - написал Трамп у себя в микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что ранее издание Politico также обвинило американского президента в игнорировании протоколов. Журналисты уверяют, что глава Белого дома часто разговаривает с друзьями по незащищенной сети, а это может привести к утечке важной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24