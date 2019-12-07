2019-12-07T09:45:31+03:00
Общество

В России на 12% выросла смертность от отравления алкоголем

В Москве статистика интоксикации снизилась
Ася КУЗНЕЦОВА
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За 2019 год выросла смертность не только от случайных отравлений алкоголем, но от отравления алкоголем с неопределенными намерениямиЗа 2019 год выросла смертность не только от случайных отравлений алкоголем, но от отравления алкоголем с неопределенными намерениямиФото: Мария ЛЕНЦ
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В России умерли 5 010 человек от случайных отравлений алкоголем за девять месяцев текущего года. Такая статистика превосходит на 11,9% данные за те же девять месяцев 2018 года. На 100 тысяч людей это составляет 4,6 человека.

Также возросла смертность от отравлений алкоголем с неопределенными намерениями на 15,9%. В 2019 году её численность составила 1433 человека, приводит данные Центра разработки национальной алкогольной политики агентство Интерфакс.

Центр уточняет, что диагноз "отравление алкоголем с неопределенными намерениями" по Международной классификации болезней значит, что медицинским и юридическим экспертам не хватило информации для вывода наступила ли смерть в результате несчастного случая, самоповреждения, либо насилия с целью убийства или нанесения повреждений. Основной группой риска для таких инцидентов становятся молодые люди 15-19 лет.

В Москве от случайных отравлений алкоголем умерли 77 человек за девять месяцев. Таким образом, для столичного региона смертность уменьшилась на 28%

На сайте kp.ru приведена подробная инструкция о том, что делать при интоксикации алкоголем и как её распознать.

Также на сайте писали о массовом отравлении ядовитым Jack Daniel’s в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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