Четверо российских детей вернулись на родину из Сирии

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-07T10:02:59+03:00

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Вечером в пятницу, 6 декабря, в аэропорту Чкаловском Московской области приземлился самолет, на борту которого находились четверо российских детей, чьи родители некогда сбежали в Сирию, чтобы воевать за террористов.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, в настоящий момент малыши находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей. После осмотра их передадут родственникам в Дагестане и Волгограде.

"Трое детей из одной семьи и одна девочка находилась в приюте, она вернется к бабушке", - уточнила омбудсмен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748317" frameborder="0"></iframe> Четверо российских детей вернулись из Сирии домой.Сейчас малыши находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья, а затем их вернут в регионы, к родственникам

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ИСТОЧНИК KP.RU