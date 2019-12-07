2019-12-07T10:02:59+03:00
Общество

Четверо российских детей вернулись на родину из Сирии

После медицинского осмотра малышей передадут родственникам [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вечером в пятницу, 6 декабря, в аэропорту Чкаловском Московской области приземлился самолет, на борту которого находились четверо российских детей, чьи родители некогда сбежали в Сирию, чтобы воевать за террористов.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, в настоящий момент малыши находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей. После осмотра их передадут родственникам в Дагестане и Волгограде.

"Трое детей из одной семьи и одна девочка находилась в приюте, она вернется к бабушке", - уточнила омбудсмен.

Четверо российских детей вернулись из Сирии домой.Сейчас малыши находятся в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья, а затем их вернут в регионы, к родственникам

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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