Ученые выявили ранее неизвестную причину возникновения рака

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-07T11:14:54+03:00

Ученые выяснили, что на развитие злокачественных процессов в организме влияют изменения в ДНК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Развитию онкологических заболеваний способствуют не только соматические мутации в онкогенах и опухолевых супрессорах, но и изменения в "мусорной" части ДНК, которая представляет собой некодирующую последовательность белков. Такое открытие сделала международная группа ученых.

Чтобы выяснить, существует ли взаимосвязь между наличием определенного отличия последовательности ДНК и поведением генов, исследовали проанализировали свыше шести миллионов вариаций генов в 13 различных тканях тела.

Оказалось, что некоторые последовательности, действительно, связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухолей. Такие вариации можно найти в регионах ДНК, отвечающих за регуляцию иммунной системы и внутриклеточных процессов.

Журнал British Journal of Cancer сообщает, что ученые планируют продолжить изучение ДНК с целью разработки системы искусственного интеллекта, который мог бы проводить генетическое сканирование на определение риска развития онкологии.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году исследовали открыли также новую причину возникновения болезни Паркинсона. Оказалось, что развитию недуга способствует прием лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU