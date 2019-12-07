2019-12-07T11:07:42+03:00
Общество

2019 год станет самым теплым в России за историю метеонаблюдений

И имеет шансы стать рекордсменом для всей планеты
Ася КУЗНЕЦОВА
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Прошедшая осень стала самой тёплой в мире за историю метеонаблюденийПрошедшая осень стала самой тёплой в мире за историю метеонаблюденийФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Подводя итоги метеонаблюдений за прошедшие 11 месяцев уходящего года и прогноз на декабрь, 2019 год станет самым тёплым за всю историю инструментальных метеонаблюдений в России.

- Учитывая тот факт, что по прогнозам Росгидромета в декабре температура ожидается существенно выше нормы, можно спрогнозировать с большой степенью вероятности, что для России нынешний год будет самым теплым за всю историю наблюдений. Это касается и Москвы, - заявил Роман Вильфанд, и.о. директора Гидрометцентра России на пресс-конференции 6 декабря.

Он добавил, что прошедшие 11 месяцев стали самыми тёплыми в истории метеонаблюдений в общем по России, если учитывать среднестатистическую температуру. Та же ситуация была в отдельно взятой Москве: с января по ноябрь здесь держалась самая тёплая температура с 1879 года, когда начали проводиться регулярные инструментальные метеонаблюдения, передает слова метеоролога Интерфакс.

Прошедшая осень тем временем побила температурные рекорды для всей планеты. 2019 год тоже имеет шансы на победу в соревновании самых тёплых годов, но абсолютный рекорд пока держит 2016 год.

- Будет ли средняя глобальная температура самой высокой? Это дискуссионный вопрос. Пока за 10 месяцев по глобусу оценки таковы, что скорее всего 2019 год будет на втором месте. Но сближение с самым теплым годом - 2016-м - продолжается", - сказал Вильфанд.

Ранее сайт kp.ru писал о температурном рекорде октября, а также о самых тёплых в истории 2 и 3 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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