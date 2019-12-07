2019-12-07T11:07:25+03:00
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до пяти

Десять человек до сих пор числятся пропавшими без вести
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до пяти человек. Спасатели обнаружили еще два трупа при разборе завалов.

Согласно данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, еще 10 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Также в больницах остаются 17 пострадавших.

В Одессе загорелось здание со студентами внутри В Одессе на Троицкой, 25 загорелся колледж экономик.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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