Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до пяти
Десять человек до сих пор числятся пропавшими без вести
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Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до пяти человек. Спасатели обнаружили еще два трупа при разборе завалов.
Согласно данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, еще 10 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Также в больницах остаются 17 пострадавших.
В Одессе загорелось здание со студентами внутри В Одессе на Троицкой, 25 загорелся колледж экономик.
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ИСТОЧНИК KP.RU