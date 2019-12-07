Умер Роберт Уокер-младший, актер из "Звездного пути" и "Коломбо"

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-07T12:13:58+03:00

В Калифорнии в возрасте 79 лет умер Роберт Уокер-младший

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В Калифорнии в возрасте 79 лет умер Роберт Уокер-младший - актер, прославившийся ролью в культовом сериале "Звездный путь" 1960-х годов.

Артист скончался в четверг, 5 декабря, в американского городке Малибу на западе Лос-Анджелеса. Его официальный представитель, а также жена уже подтвердили трагическую новость, передает The Hollywood Reporter.

Причины смерти не разглашаются.

Роберт Уокер-младший родился в Нью-Йорке в 1940 году. Его отец был голливудской звездой, сыгравшей в фильме Альфреда Хичкока "Незнакомцы в поезде", а мать, Дженнифер Джонс, получила Оскар за роль в "Песне Бернадетты".

Их сын также снялся в множестве фильмов и сериалах. В списке его работ, такие картины "Коломбо", "Сеть", "Новые приключения Лэсси", "Санта-Барбара", "Оливия" и другие.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в США умерла актриса Шелли Моррисон, которая тоже появлялась в сериале "Коломбо".

ИСТОЧНИК KP.RU