2019-12-07T12:09:29+03:00
Общество

В МЧС рассказали, как не допустить пожара при украшении новогодней елки

В ведомстве просят не украшать новогоднюю ёлку ватой, свечами и легковоспламеняющимися игрушками
Ася КУЗНЕЦОВА
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Спасатели просят не разрешать детям самостоятельно включать электрические гирляндыСпасатели просят не разрешать детям самостоятельно включать электрические гирляндыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ответственно подойти к подбору игрушек и украшений для ёлки призывают специалисты Главного управления МЧС России по Москве. В ведомстве уточнили, что нельзя украшать дерево ватой, бумагой и свечами. Особенно пожароопасно размещать ёлку около отопительных приборов и позволять детям самостоятельно подключать к электричеству гирлянды. В МЧС добавили, что соблюдение таких элементарных правил поможет избежать пожара и спасёт чьи-то жизни,

- Можно использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из сети, как и другие электрические приборы, если уходите из дома, - приводит ТАСС цитату представителя МЧС.

Министерство чрезвычайных ситуаций сейчас усиленно работает над контролем пожарной безопасности в местах новогодних гуляний. Они проводят внеплановые проверки, особо тщательные проходят в точках хранения и продажи пиротехники.

Спасатели просят россиян приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах и проверять сертификат соответствия с указанием класса опасности и подробную инструкцию по применению на русском языке.

- Пиротехнику нельзя давать детям, а при запуске салютов надо выбирать места, максимально отдаленные от жилых домов, строений, деревьев и линий передачи, - отмечают сотрудники ведомства.

Главное управление МЧС по Москве сообщает, что статистика по повреждениям во время использования пиротехники заметно снизилась, однако их цель - сократить её до нуля.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео инцидента, в ходе которого огромная фура, перевозившая пиротехнику в Комсомольск-на-Амуре, загорелась на трассе вместе со всеми фейерверками.

Также сайт приводил фото взрыва пиротехнической мастерской в Мексике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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