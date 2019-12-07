В МЧС рассказали, как не допустить пожара при украшении новогодней елки
Ответственно подойти к подбору игрушек и украшений для ёлки призывают специалисты Главного управления МЧС России по Москве. В ведомстве уточнили, что нельзя украшать дерево ватой, бумагой и свечами. Особенно пожароопасно размещать ёлку около отопительных приборов и позволять детям самостоятельно подключать к электричеству гирлянды. В МЧС добавили, что соблюдение таких элементарных правил поможет избежать пожара и спасёт чьи-то жизни,
- Можно использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из сети, как и другие электрические приборы, если уходите из дома, - приводит ТАСС цитату представителя МЧС.
Министерство чрезвычайных ситуаций сейчас усиленно работает над контролем пожарной безопасности в местах новогодних гуляний. Они проводят внеплановые проверки, особо тщательные проходят в точках хранения и продажи пиротехники.
Спасатели просят россиян приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах и проверять сертификат соответствия с указанием класса опасности и подробную инструкцию по применению на русском языке.
- Пиротехнику нельзя давать детям, а при запуске салютов надо выбирать места, максимально отдаленные от жилых домов, строений, деревьев и линий передачи, - отмечают сотрудники ведомства.
Главное управление МЧС по Москве сообщает, что статистика по повреждениям во время использования пиротехники заметно снизилась, однако их цель - сократить её до нуля.
Ранее сайт kp.ru публиковал видео инцидента, в ходе которого огромная фура, перевозившая пиротехнику в Комсомольск-на-Амуре, загорелась на трассе вместе со всеми фейерверками.
Также сайт приводил фото взрыва пиротехнической мастерской в Мексике.
ИСТОЧНИК KP.RU