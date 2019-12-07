США считают, что пропавший в Ливии беспилотник могли сбить российские ПВО

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-07T14:05:52+03:00

На каких основаниях были сделаны такие выводы, не указывается

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Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) считает, что российские средства ПВО могли сбить американский беспилотник в небе над Ливией. Речь идет об аппарате, который бесследно пропал в конце ноября.

Командующий АФРИКОМ Стивен Таунсенд потребовал вернуть обломки беспилотника американской стороне. При этом он добавил, что ответственные за управление российскими ПВО, вероятно, даже не знали, чей аппарат они атакуют.

На основании каких данных были сделаны вышеуказанные выводы, агентство Reuters не уточняет.

Сайт kp.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне опроверг слухи о присутствии в Ливии "российских наемников". Он призвал не забывать о тех странах, которые на самом деле поддерживают воюющие стороны в республики, а также рекомендовал журналистам не гоняться за сенсациями.

ИСТОЧНИК KP.RU