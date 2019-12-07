Экс-глава Щелковского района арестован на два месяца

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-07T14:09:27+03:00

Сам Алексей Валов отвергает предъявленные ему обвинения во взяточничестве

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Бабушкинский суд Москвы отправил под арест бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Сайт kp.ru писал, что экс-чиновника задержали в начале декабря. Следствие считает, что он принял от своей подчиненной взятку в виде автомобиля марки "Мерседес Бенц" стоимостью шесть миллионов рублей. Взамен сотрудница администрации хотела получить покровительство главы районы.

"Я честный человек, я нормальный человек, не брал я ничего, никаких денег", - сказал Валов в зале суда и попросил отпустить его из-под стражи.

Однако суд решил иначе - бывший чиновник пробудет под арестом как минимум до 2 февраля 2020 года, передает ТАСС.

Возможная причастность Валова к другим коррупционным преступлениям проверяется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/748160" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет показал два шикарных дома экс-главы Щёлковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова.

ИСТОЧНИК KP.RU