Экс-глава Щелковского района арестован на два месяца
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Сайт kp.ru писал, что экс-чиновника задержали в начале декабря. Следствие считает, что он принял от своей подчиненной взятку в виде автомобиля марки "Мерседес Бенц" стоимостью шесть миллионов рублей. Взамен сотрудница администрации хотела получить покровительство главы районы.
"Я честный человек, я нормальный человек, не брал я ничего, никаких денег", - сказал Валов в зале суда и попросил отпустить его из-под стражи.
Однако суд решил иначе - бывший чиновник пробудет под арестом как минимум до 2 февраля 2020 года, передает ТАСС.
Возможная причастность Валова к другим коррупционным преступлениям проверяется.
Следственный комитет показал два шикарных дома экс-главы Щёлковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова.
ИСТОЧНИК KP.RU