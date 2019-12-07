2019-12-07T16:27:25+03:00
Спорт

Фанаты «Спартака» решили ответить на призыв Запашного «покрошить» болельщиков

Ранее дрессировщик заявил, что «переломал» бы за использование мата на стадионе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фанаты «Спартака» решили ответить на призыв Запашного «покрошить» болельщиковФанаты «Спартака» решили ответить на призыв Запашного «покрошить» болельщиковФото: Александр ГЛУЗ
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Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» решили в нецензурной форме ответить дрессировщику Эдгарду Запашному, который призвал «покрошить и переломать» болельщиков за мат на стадионе.

В минувшую пятницу, 6 декабря, Запашный назвал неприемлемым использование мата на стадионе в присутствии маленьких детей.

«Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали», - передает слова дрессировщика «Спорт день за днем».

Свой ответ болельщики «Спартака» написали на плакате и встали вместе с ним у стадиона «Открытие Арена». На баннере фанаты представили цитату из фильма «Ширли-мырли».

«Я этого п****а в цирке видел. Он там тигров "дрессировал"», - написано на плакате.

Фанаты ответили на призывы Запашного Фото: соцсети

Фанаты ответили на призывы ЗапашногоФото: соцсети

Напомним, в конце ноября болельщики нецензурно оскорбили футболиста «Зенита» Артема Дзюбу. Наказание понес футбольный клуб «Спартак», которому пришлось выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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