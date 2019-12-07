2019-12-07T21:28:58+03:00
Политика

В сети появилось видео испытания ракеты - «уничтожителя» Крымского моста

На кадрах запечатлён полет украинской противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В сети появилось видео испытания ракеты - «уничтожителя» Крымского мостаВ сети появилось видео испытания ракеты - «уничтожителя» Крымского мостаФото: Кадр видео
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Воздушные силы Украины провели испытательный полёт противокорабельной ракеты Р-360 с комплекса РК-360МЦ «Нептун», который в незалежной предпочитают называть «уничтожителем» Крымского моста.

«Украинский милитаристский портал» опубликовал на YouTube-канале видео испытания, часть которого сняли летящие рядом истребителя Су-27.

Вначале видео показан пуск ракеты. Позже появляются кадры, на которых видно, как два истребителя Су-27 сопровождают Р-360 оранжевого цвета.

В комментарии к ролику говорится о том, что испытание прошло успешно, ракета «совершила полёт на несколько сотен километров по заданному маршруту и высотам, чем подтвердила свои лётные характеристики».

Как писал сайт kp.ru, в конце ноября Киев заявил о проведении успешного испытания крылатой ракеты «Нептуна» и о завершении разработки Р-360. Внешне дозвуковая крылатая ракета очень напоминает советскую Х-35, несколько увеличенную в размерах.

Лётчик снял полёт Су-27 рядом с украинской крылатой ракетой.На Украине показали полет ракеты, угрожающей Крымскому мосту

ИСТОЧНИК KP.RU

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