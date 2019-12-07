2019-12-07T22:49:07+03:00
В мире

Из сектора Газа по Израилю выпущены три ракеты

Была задействована система ПВО «Железный купол»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Из сектора Газа по Израилю выпущены три ракетыИз сектора Газа по Израилю выпущены три ракетыФото: REUTERS
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Вечером в субботу, 7 декабря, в сторону Израиля с территории сектора Газа были запущены три ракеты, две из них перехватила система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

«Три ракеты выпущены по израильской территории из сектора Газа, две перехвачены системой ПВО "Железный купол"», - говорится в сообщении армии Израиля.

Сигналы, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в 20:56 в городе Сдероте на юге Израиля и других населенных пунктах у границы страны. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в начале ноября с палестинской территории по Израилю выпустили семь ракет, которые были перехвачены ПВО «Железный купол». На следующий день еврейское государство в ответ обстреляло сектор Газа. Тогда сообщили о гибели одного палестинца и двух раненых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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